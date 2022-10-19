Şırnak’ta, Azeri doktorun yaptığı şah damarı ameliyatıyla sağlığına kavuştu

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Sekvan KÜDEN/ ŞIRNAK, (DHA)- ŞIRNAK’ta, kısmi felç geçiren Abdullah Demirtaş (57), gittiği birkaç merkezin ilaç tedavileri sonuç vermeyince başvurduğu devlet hastanesinde, şah damarının yüzde 80 tıkalı olduğu belirlendi. Demirtaş muayenenin ardından, 2 saat süren ameliyatla sağlığına kavuştu. Ameliyatı yapan Azeri doktor, Kalp Damar Cerrahisi uzmanı Sanan Hüseynov, Şırnak’ta ilk defa yapılan şah damarı ameliyatıyla hastaların artık 300-500 kilometre uzaklara gitmelerine gerek kalmadığını söyledi.

Kentte yaşayan emekli Abdullah Demirtaş, sağ kolundan kısmi felç geçirdikten sonra Mardin ve Cizre’de birkaç merkeze gitti. Verilen ilaç tedavileri sonuçsuz kalınca Demirtaş, Şırnak Devlet Hastanesi’nde, 1 yıldır görev yapan Azeri Kalp Damar Cerrahisi uzmanı doktor Sanan Hüseynov’a göründü. Şah damarında yüzde 80 tıkanıklık tespit edilen Demirtaş, Şırnak’ta ilk defa yapılan ve 2 saat süren şah damarı ameliyatının ardından sağlığına kavuştu. Taburcu olan Demirtaş, “Hafif felç geçirdim. Cizre’ye, Mardin’e gittim ilaç verdiler bana. ‘6-7 ay kullanacaksın ve iyileşeceksin’ dediler. İyi olmadım. Doktora geldim, ‘ameliyat gerekli’ dedi. Ben de ameliyat oldum. Allah’a şükür ameliyat çok iyi geçti. Şimdi çok iyiyim. Allah razı olsun” diye konuştu.

‘300-500 KİLOMETRE UZAKLARA GİTMELERİNE GEREK YOK’

Şırnak’ta ilk defa yapılan şah damarı ameliyatıyla hastaların artık 300-500 kilometre uzaklara gitmelerine gerek kalmadığını belirten Dr. Hüseynov, şunları söyledi:

“Burada her gün poliklinik ve haftada 1 kez cerrahi hizmet yapıyoruz. Damar ameliyatlarını ister batında, ister karında, ister bacaklarda ister şah damarlarında olsun yapmaya başladık. Şah damarı ameliyatı daha önce Şırnak’ta yapılmamış. Bu ameliyatın yapılacağı en yakın yer Diyarbakır’dı. Abdullah beyin yapılan tetkiklerinde şah damarının yüzde 80’inin tıkalı olduğunu gördük. Biz burada ameliyat hazırlıklarını yaptık. 2 saatte şah damarı ameliyatını başarılı bir şekilde icra ettik. Hastayı 1 gün yoğun bakım, 2 gün de servis takibinden sonra sıkıntı görmeyince taburcu ettik. Ameliyat çok başarılı oldu. Damarları gayet açık. Hastalarımızı böyle mutlu görünce ekip olarak bizler de mutlu oluyoruz.”

Hüseynov, ameliyatın ardından hastanın boynunda yara izi kalmadığını da sözlerine ekledi. (DHA)

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