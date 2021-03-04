Ana Sayfa Güncel Haberler Şırnak’ta askeri araç devrildi: 10 yaralı / Fotoğraflar
Arnavutköy’de hafriyat kamyonu otomobilin üzerine devrildi
Taylan ERGÜN / İstanbul DHA - ARNAVUTKÖY'de hafriyat kamyonu park halindeki otomobilin üzerine devrildi Kaza, Arnavutköy Hicret Mahallesi'nde meydana geldi. Hafriyat kamyonu, inşaat alanına hafriyat...
Afyonkarahisar’da uyuşturucu ticaretine 5 tutuklama
Ali Fuat GÜÇLÜER/AFYONKARAHİSAR, (DHA)- AFYONKARAHİSAR'da 4 ev ve bir iş yerine düzenlenen operasyonda uyuşturucu sattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli ile İstanbul'dan metamfetamin getiren 2...
Bebek migreninin nedeni ‘kolik’ olabilir
Her 5 bebekten 1'ini etkileyen kolik ağlamalarının gaz sıkışmasından kaynaklanmadığını belirten Uzm. Dr. Gökmen Alpaslan Taşkın, "Kolik ağlamalarına neyin sebep olduğu net olarak bilinmiyor. Bazı çalışmalar kolik ve bebek migreni arasında bir bağlantı bulmuştur ve daha ileri çalışmalar bu ilişkiyi araştırmaktadır. Fakat annenin sigara içmesi veya hamilelik sırasında sigara kullanımına devam etmesi bebeklerin kolik olma riskini arttırdığı kanıtlanmıştır” dedi.
Bıçaklanan gence ilk müdahaleyi sığındığı oto lastikçi yaptı
ANKARA, (DHA)- ANKARA'da cadde ortasında tartıştığı kişi tarafından bıçaklanan gence, ilk müdahaleyi sığındığı oto lastikçi yaptı. Yaralanan genç hastaneye kaldırılırken, olay anı ve sonrasında...