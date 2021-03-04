Şırnak’ta askeri araç devrildi: 10 yaralı / Fotoğraflar

Her 5 bebekten 1'ini etkileyen kolik ağlamalarının gaz sıkışmasından kaynaklanmadığını belirten Uzm. Dr. Gökmen Alpaslan Taşkın, "Kolik ağlamalarına neyin sebep olduğu net olarak bilinmiyor. Bazı çalışmalar kolik ve bebek migreni arasında bir bağlantı bulmuştur ve daha ileri çalışmalar bu ilişkiyi araştırmaktadır. Fakat annenin sigara içmesi veya hamilelik sırasında sigara kullanımına devam etmesi bebeklerin kolik olma riskini arttırdığı kanıtlanmıştır” dedi.