Şırnak’ta 427 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi

Sekvan KÜDEN/ ŞIRNAK (DHA)- ŞIRNAK’ın Silopi ilçesinde düzenlenen operasyonda 427 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirilirken, 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Silopi ilçesi üzerinden batı illerine çok sayıda gümrük kaçağı cep telefonu sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Adreslerde yapılan aramalarda 427 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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