Şırnak’ta 220 kilo metamfetaminle yakalanan Iraklıya gözaltı

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Sekvan KÜDEN/ ŞIRNAK, (DHA)- ŞIRNAK’ın Silopi ilçesinde, Iraklı A.M.H.’nin (42) evinde, 12 kilo metamfetamin ile 208 kilo 150 gram sıvı metamfetamin ele geçirildi. Şüpheli, gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ve Silopi Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Amirliği ekipleri, 2 aylık çalışmada tespit edilen Irak uyruklu A.M.H.’nin yaşadığı eve operasyon düzenlendi. Ekipler, şüpheliyi gözaltına aldı, evdeki aramada 208 kilo 150 gram sıvı metamfetamin ile 12 kilogram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan A.M.H.’nin emniyetteki işlemleri sürüyor. (DHA)

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