Şırnak’ta 20 köy ve 5 mezra yolu kardan kapandı

Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)- ŞIRNAK’ta, etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle 20 köy ve 5 mezra yolu ulaşıma kapandı.

Şırnak merkez, Uludere ve Beytüşşebap ilçelerinde, dün akşamdan beri etkili olan kar yağışı nedeniyle 20 köy ve 5 mezra yolu ulaşıma kapandı. Beytüşşebap ve Uludere ilçelerinin yüksek kesimlerinde kar kalınlığının 1 metreyi aştığı belirtildi. İl Özel İdaresi’ne bağlı karla mücadele ekipleri, yolların ulaşıma açılması için çalışma başlattı.

Kent merkezinde ise belediye ekiplerinin trafiğin aksamaması için tuzlama ve kar küreme çalışması sürüyor.

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