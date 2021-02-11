Şırnaklı kadınların HDP önündeki eyleminde 23’üncü hafta; ‘Artık gözyaşımız akmasın’

Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK,(DHA)- ŞIRNAK’ta, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, HDP il binası önündeki eylemlerini 23’üncü haftada da sürdürdü.

Şırnak’ta çocukları ve yakınları PKK’lı teröristlerce kaçırılan aileler, şehit ve gazi yakınları ile kadınlar, Şehit Üsteğmen Mehmet Esin Caddesi’nde yürüyüş yaparak, ellerinde Türk bayraklarıyla PKK’yı protesto etti. Güvenlik önlemleri eşliğinde HDP İl Başkanlığı önüne gelen kadınlar, HDP’ye ve terör örgütü PKK’ya tepkilerini dile getirdi. PKK’lı teröristlerce dağa kaçırılan çocuklarının fotoğraflarını taşıyan aileler, “Kahrolsun PKK”, “Tırnakçı HDP”, “Kahrolsun PKK, iş birlikçi HDP”, “Şehitler ölmez, vatan bölünmez” sloganları attı.

‘ARTIK GÖZYAŞLARIMIZ AKMASIN’

Terör örgütü PKK tarafından 7 yıl önce 15 yaşındayken kaçırılan oğlu Metin için HDP binası önüne gelen Emine Üstek, oğlunun kaçırılmasından HDP’yi sorumlu tutarak, “Ayaklarımda güç kuvvet olduğu müddetçe HDP binasının önünden gitmeyeceğim. HDP oğlumu geri getirsin. İnsan oğluna üzülmez mi? Ben de oğlumu özlüyorum. Niye zenginlerin çocuğunu almıyorlar da fakir fukaranın çocuklarını dağa kaçırıyorlar? Artık gözyaşlarımız akmasın. Çocuklarımız HDP geri getirsin” dedi.

HDP binası önüne, 5 yıl önce 14 yaşındayken, kaçırılan oğlu Doğan için gelen Hamdiye Arslan da, “Kendi elleriyle götürdüler, kendi elleriyle geri getirsinler. Çocuklarımız gelene kadar biz böyle sokakta olacağız. Ben çocuğumu istiyorum. Oğlumu önce Allah’tan sonra hak hukuk diyen devletlerden istiyorum. Benim oğlumu satanlardan Allah hakkımı alsın. Onlar çocuklarını Avrupa’ya gönderiyorlar. Bizim çocukları ise dağa gönderiyorlar. Tek suçumuz fakir olmamızdır. Onlar çocuklarını okutup memur yapıyorlar. Biz kanın durmasını istiyoruz. Dünyada kimse ölmesin” diye konuştu.

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