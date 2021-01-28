Şırnaklı kadınların HDP önündeki eyleminde 21’inci hafta

Sekvan KÜDEN/ ŞIRNAK,(DHA)- ŞIRNAK’ta, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, HDP il binası önündeki eylemlerini 21’inci haftada da sürdürdü.

Şırnak’ta çocukları ve yakınları PKK’lı teröristlerce kaçırılan aileler, şehit ve gazi yakınları ile Şırnaklı kadınlar, Şehit Üsteğmen Mehmet Esin Caddesi’nde yürüyüş yaparak, ellerinde Türk bayraklarıyla PKK’yı protesto etti. Güvenlik önlemleri eşliğinde HDP İl Başkanlığı önüne gelen kadınlar, HDP’ye ve terör örgütü PKK’ya tepkilerini dile getirdi. PKK’lı teröristlerce dağa kaçırılan çocuklarının fotoğraflarını taşıyan aileler, “Kahrolsun PKK”, “Tırnakçı HDP”, “Kahrolsun PKK, iş birlikçi HDP”, “Şehitler ölmez, vatan bölünmez” sloganları attı.

‘NEREDE OLURSA OLSUN EYLEMLERİMİZE DEVAM EDECEĞİZ’

HDP binası önüne, 5 yıl önce 14 yaşındayken, kaçırılan oğlu Doğan için gelen Hamdiye Arslan, yağmura ve soğuğa katlanarak burada olduklarını belirtip, “Eylem yapanların tümü çocukları için eylem yapıyorlar. Çocuklarımız küçüktür. Bize çocuklarımızı vermelerini istiyoruz. Çocuklarımız dağlarda, soğukta, karda, kıştalar. Çocuklarımız küçük olduğu için oturamıyoruz. Biz de bu soğukta, karda kışta HDP kapısında olmaya devam edeceğiz. Biz yaşadığımız sürece, çocuklarımız evlerine dönene kadar çocuklarımızın peşini bırakmayacağız. Yaşadığımız sürece HDP’nin kapısında olacağız. Biz de çocuklarımızın okumasını, güzel bir hayat yaşamasını istiyoruz. Biz kimsenin ölmesini istemiyoruz. Hiç kimse ölmesin. Yeter artık, anneler ağlamasın. Yeter artık, bu kanı dökmesinler. Biz kimseye bir haksızlık yapmamışız. Çocuklarımızı kaçırıp götürdüler, silah altına soktular. HDP’nin kapısında olmaya devam edeceğiz. Diyarbakır’da, Hakkari’de, nerede olursa olsun eylemlerimize devam edeceğiz” dedi.

Terör örgütü PKK tarafından 7 yıl önce 15 yaşındayken kaçırılan oğlu Metin için HDP binası önüne gelen Emine Üstek de oğlunun kaçırılmasından HDP’yi sorumlu tuttu. Üstek, “Ben oğlum için HDP il binası önüne geliyorum. Yaşadığım sürece HDP’nin kapısında olacağım. HDP, çocuğumu kaçırdığı için buradan ayrılmayacağım. Yağmur da olsa, kar da olsa, soğuk da olsa oğlum gelene kadar burada olacağım” diye konuştu.

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