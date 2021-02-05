Şırnak’a gelin gelen Rus Olya: Kültürlerimiz farklı ama alışacağım/ Ek fotoğraf

ANKARA, (DHA)- MİLLİ Savunma Bakanlığı, PKK/YPG'li teröristlerin Azez ve El Bab'da düzenlediği saldırı nedeniyle 10 sivilin hayatını kaybettiğini, 24 kişinin de yaralandığını açıkladı. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan...