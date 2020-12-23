Şırnak jandarmasından ‘OHH’lu sergi

Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)- ŞIRNAK’ta jandarma ekiplerinin kaçakçılara yönelik düzenlediği operasyonda 1’i uzun namlulu 2 tüfek, 1 tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirildi. Ekipler, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun TBMM Genel Kurulu’nda, 2021 yılı bütçe görüşmelerinde yaptığı konuşmaya destek vermek için mermilerle ‘OHH’ yazarak ele geçirilen malzemeleri sergiledi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, terörün finans kaynağı olan ‘kaçakçılıkla mücadele’ kapsamında İdil ilçesinde operasyon düzenlendi. Operasyonda 1’i uzun namlulu 2 tüfek ile tüfeklere ait 10 şarjör, 1 tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirildi. 1 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelinin jandarmadaki sorgusu devam ederken; ekipler İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun 2021 yılı bütçe görüşmelerinde, HDP’li vekillerle tartışmasında, “Ohhh. Paralar PKK’ya gitmiyor, millete gidiyor, oh, oh” sözlerine destek vermek için mermilerle ‘OHH’ yazarak ele geçirilenleri sergiledi.

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