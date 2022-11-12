Sirkeli Mahalle Konağı Yükseliyor

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Vatandaşların kültürel ve sosyal yaşamlarına katkı sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdüren Pursaklar Belediyesi, geçtiğimiz günlerde temelini attığı Sirkeli Mahalle Konağı’nın yapım çalışmalarına hızla devam ediyor.

Vatandaşlar tarafından taziye, bayramlaşma, mevlit okutma, açık alan spor aletleri, çocuk oyun alanı, kına, toplantı, asker uğurlama ve özel programlarda kullanılması için iki ayrı salon konsepti ile Pursaklar Belediyesi tarafından inşa edilmeye başlanan Sirkeli Mahalle Konağı’nın yapım çalışmaları hızla devam ediyor.

Her gün yeni bir projeyi hayata geçirerek vatandaşların hayatına dokunan Başkan Ertuğrul Çetin, Altınova ve Karşıyaka Mahalle Konakları’nın hizmete açılmasının ardından büyük bir hızla devam eden Sirkeli Mahalle Konağı’ndaki çalışmaları yakından takip ederek, ekiplerden gelinen son nokta hakkında bilgi aldı.

‘‘Her mahallemize önümüzdeki yıllarda Mahalle Konağı kazandırmak adına çalışmalarımıza devam edeceğiz’’

Vatandaşların en iyi hizmeti alabilmesi için bütün projeleri hassasiyetle inceleyerek yakından takip ettiğini belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; “Gençlerimizin rahatça ders çalışacağı, hanımlarımızın eğleneceği, beylerimizin de hoş sohbetler edeceği Sirkeli Mahalle Konağımızın inşaatı hızla devam ediyor. Bütçe imkânlarımız dâhilinde inşallah her mahallemize önümüzdeki yıllarda Mahalle Konağı kazandırmak adına çalışmalarımıza devam edeceğiz. Yapımını hızla sürdürdüğümüz bu değerli eserin şimdiden Sirkeli Mahalle sakinlerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum’’ dedi.