Sırıkla atlamada Ersu Şaşma finalde

Ercan ATA – ANKARA / DHA –

Japonya’nın başkenti Tokyo’da düzenlenen 32. Yaz Olimpiyat Oyunları’nın 8. gününde sırıkla atlama elemelerinde mücadele eden Ersu Şaşma, 5.65 metrelik derecesiyle adını en iyi 12 atlet arasına yazdırdı.

22 yaşındaki Ersu Şaşma, Londra 1948’de Ruhi Sarıalp ve Londra 2012’de Burcu Ayhan’dan sonra atlamalar yarışlarında olimpiyat finaline kalan 3. sporcumuz olurken, sırıkla atlamada bunu başaran ilk isim oldu.

5.80’lik derecesiyle Türkiye rekorunun sahibi olan Ersu, sırıkla atlamada olimpiyat finali gören ilk Türk atlet olarak tarihe geçirdi. Milli sporcu, 3 Ağustos Salı günü yapılacak finallerde yarışacak.

- Reklam -

(FOTOĞRAFLI)