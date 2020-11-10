Siren sesini duyunca akülü aracından kalktı, saygı duruşuna geçti

Soner AYDIN/MERSİN, (DHA)- MERSİN’de belediye otobüsünde akülü aracıyla yolculuk yaparken Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ölüm yıl dönümü nedeniyle 09.05’te çalan sireni duyan engelli genç, destek alıp kalkarak saygı duruşuna geçti. O anlar otobüsün güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, ölüm yıl dönümü nedeniyle çeşitli etkinliklerle anılırken, Mersin’de belediye otobüsünde duygulandıran bir olay yaşandı. 18 nolu otobüs şoförü sabah saatler 09.05’i gösterdiğinde çalan sireni duyunca otobüsü yolun kenarına çekerek durdu. Bunun üzerine otobüs içindeki yolcular ayağa kalktı. Otobüsün orta kısmında kendisine ayrılan yerde akülü aracıyla yolculuk yapan engelli genç de otobüsün tutma gerecinden destek alarak ayağa kalktı ve saygı duruşuna geçti.

O anlar otobüsteki güvenlik kamerası görüntülerine saniye saniye yansıdı.

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