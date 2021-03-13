Şırdancıda 28 müşteriye kısıtlamayı ihlalden ceza kesildi, iş yeri sahibi ve çalışanlar taşkınlık yaptı

ADANA, (DHA)- ADANA’da sokağa çıkma kısıtlamasında bir restoranda şırdan yiyen 28 kişiye, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden, iş yeri çalışanına da koronavirüs tedbirlerine uymadığı gerekçesiyle ceza kesildi. Uygulamanın ardından iş yeri sahibi ve çalışanları, masa ve sandalyeleri caddeye attı.

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, devriye görevi yaparken, Karacaoğlan Caddesi’ndeki bir şırdancı restoranında, sokağa çıkma yasağının başladığı saat 21.00’den sonra çok sayıda kişinin yemek yediğini gördü. Restorana giren polis ekipleri, 28 kişiye ‘sokağa çıkma kısıtlaması’nı ihlal ettikleri gerekçesiyle idari para cezası uyguladı. Ayrıca işletmenin sahibine de koronavirüs tedbirlerine uymadığı gerekçesiyle ceza kesildi.

Polisin işlem yapmasının ardından restoran çalışanları, taşkınlık çıkardı. İş yerindeki bir çalışanın cep telefonu kamerasıyla çekip soysal medyada yayınladığı görüntülerde, masa ve sandalyelerin caddeye atıldığı görüldü.

Restoran sahibi, konuyla ilgili açıklama yapmak istemediğini bildirdi.

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