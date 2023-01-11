‘SIRADAN İNSANIN’ GÜZELLİĞİNİ İZLEYEN BİR SERGİ: “HİKMETİN AĞAÇLARI”

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Hikmet Tabiyeci’nin, ‘Hikmetin Ağaçları’ isimli sergisi ziyaretçilerini ağaçların gözünden ‘sıradan insanı’ izleyeme çağırıyor. Sıradan insanın güzelliğine aşık olduğunu söyleyen Tabiyeci, “Güzel olmayan, yakışıklı olmayan, şakasına gülünmeyen, isminin hatırlanmadığı, öldükten sonra adı kimse tarafından bilinmeyen insanların muazzam bir güzelliğe sahip olduğunu düşünüyorum” diyor.

MERVE SABCIOĞLU/ANKARA

Kendini ‘sanatçı işçi’ olarak tanımlayan Hikmet Tabiyeci’nin ‘Hikmetin Ağaçları’ isimli sergisi, geçtiğimiz hafta Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde Ankaralılarla buluştu. Çankaya Belediyesi’nin ‘5 Sanatçı, 5 Sergi’ projesi kapsamında düzenlediği ‘Müdahil’ isimli sergi içinde yer alan ‘Hikmetin Ağaçları’, edebiyat ve resmi bir arada kullanarak ağaçların gözünden insanların sıradan yaşamlarını anlatıyor. Ağaçlar ve sonbahar yaprakları ile enstalasyon oluşturulan sergide her eserin önünde, izleyicilerin oturup soluklanabileceği banklar ziyaretçilere de bir süreliğine ‘Hikmetin Ağaçları’ ile birlikte sıradan insanın hayatını izleme olanağı tanıyor.

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Tabiyeci, sergideki eserlerinden iki tanesinin kendisi için önemli olduğunu ifade ediyor. Biri pandemide yaşamını yitiren insanlara adadığı ‘Salgın Anıtı’. Diğeri ise 5 Ocak 2020 tarihinde kaybolan ve hala bulunamayan Gülistan Doku’ya adadığı ‘Dilsiz Kız ve Yanmış Ağaç’ isimli eser. Tabiyeci, Gülistan Doku’ya adadığı eseri hakkında “İnsani bir mesele olduğunu düşünüyorum. Dört yıl boyunca cenazesi bile bulunmamış bir insan, bir kadın. O yüzden çalışmalarımdan birisini ona atfettim” ifadelerini kullanıyor.

“SIRADAN İNSANIN GÜZELLİĞİNE AŞIK BİRİSİYİM”

Eserlerinde ‘sıradan insan’ vurgusunu sıklıkla yapan Tabiyeci, Sonsöz Gazetesi’ne verdiği demeçte şunları söyledi:

“Ben sıradan insanın güzelliğine aşık birisiyim. Her zaman bütün eserlerimi onlara yapıyorum. Yani güzel olmayan, yakışıklı olmayan, şakasına gülünmeyen, isminin hatırlanmadığı, öldükten sonra adı kimse tarafından bilinmeyen insanların muazzam bir güzelliğe sahip olduğunu düşünüyorum. O yüzden bütün çalışmalarım onlara… Genelde de bu tarz bir felsefe üzerine hem yazıyorum hem çiziyorum.”

Ankara sokaklarında sergilediği illüstrasyonlarla tanınan Tabiyeci, banklar ve kuru dallarla düzenlenmiş olan serginin, Ankara sokaklarını galeriye taşıma amacı taşıyıp taşamadığına dair soruya şu yanıtı veriyor:

“Burada aslında ağaçların dilinden bir sergi var. Ama ağaçlar her zaman sokakta olduğu için. Yani onlara böyle ayrıcalık yapamıyoruz, eve sokamıyoruz. Ağaçların rahat edeceği bir ortam tasarladık diyebiliriz. Yani sokak değil de gizli gizli ağaçlar varmış gibi düşünebilirsiniz.

Ağaçlar sıradan insanları bizim göremediğimizden çok çok daha iyi görüyorlar o yüzden. Her gün görüyorlar, büyüklüklerini, küçüklüklerini, her anına şahitler.”

“ARTIK HERKES POPSTAR, HERKES YILDIZ, HERKES ÇOK GÜZEL…”

Önceki sergisinde de edebiyat ve sanatı bir arada kullandığını söyleyen Tabiyeci “Hem yazı hem görsel. Çünkü ressam değilim, tek başına yazar da değilim. Düşüncelerini ve duygularını böyle ifade eden birisiyim. O yüzden hem yazıyorum hem çiziyorum” diyor. Tabiyeci, ziyaret etmek isteyenleri sergiye şöyle çağırıyor:

“Uzun zamandır sanat üreten birisiyim ama sosyal medya sayesinde tanınan birisi oldum. Sosyal medya, sıradan insanın görünürlüğünü tamamen yok etti. Asla sahip olamayacağımız baharı yaşayan insanların hayatlarını görüyoruz sosyal medyada. Ama toplumun çoğunluğu öyle değil. Ve buna şahit olan sadece cep telefonu falan olmayan ağaçlar, hayvanlar, kediler, köpekler kaldı. O yüzden onların dilinden dinlemek için, sıradan insanı keşfetmek için gelmenizi tavsiye ederim.”

Kimsenin kendini ‘sıradan insan’ olarak görmediğini düşündüğünü ifade eden Tabiyeci şöyle devam ediyor:

“Artık herkes popstar, herkes yıldız, herkes çok güzel, herkes yazın tatile gidiyor. Ülkeyi AKP yönetmiyormuş gibi davranıyor herkes falan ama aslında evet hepimiz buradaki ağaçların gördüğü insanlarız. Çoğumuz öldükten sonra adı bile hatırlanmayacak insanlarız. Evet kendilerini de görmek isteyebilirler ama bu onları çekmez. Onlara da ‘sıradan insanı görmek için gelin’ demek lazım.”

“NEFRET EKSTRADAN EYLEM GEREKİYOR”

Eserlerinde ağaçlara karşı duyulan nefrete de yer veren Tabiyeci, kendisini böyle bir temaya neyin ittiğine dair soruyu ise şöyle yanıtlıyor:

“Türkiye. Başka hiçbir şeye gerek yok. Dolmuşcu nefret dolu, komşular nefret dolu… Yani sevmemek çok normal bir şey ama nefret ekstradan eylem gerekiyor. Artık nefret var. Mesela bir ağacı sevmeyebilirsiniz bu çok normal ama nefret eline baltayı alıp o ağacı yok etmeni sağlayan bir şey. Ya da kiliseye gidip yakmanı sağlayan bir şey. Haberlere bakmak lazım, niye nefret bu kadar çoğaldı?”

Kendini ‘sanatçı işçi’ olarak tanımlayan Tabiyeci, ortak hareket ettiği bir sanat topluluğu olup olmadığına dair soruyu ise “Hayır yok. Kedim ve köpeğim var. Onlarla üretiyorum” yanıtını veriyor.

‘Hikmetin Ağaçları’ ve ‘Müdahil’ sergisi çatısı altında yer alan diğer sergiler Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde 4 Şubat’a kadar ziyaret edilebilir. ‘Müdahil’ sergisi kapsamında ‘Otoportre’ isimli sergisiyle Ahu Akkan, ‘Sen, Ben, O’ isimli sergisiyle Şükrü Aslan, ‘Göç Yolları’ isimli sergisiyle Nadir Baylan ve ‘Kafamdaki Biz’ isimli sergisiyle Murat Fırat da eserleri ile yer alıyor.