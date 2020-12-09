Sıra hapishanelerde

Oto yollar,hava alanlarından sonra haneler de malum müteahhitlere verilmeye başladı. Şehir hastaneleri hep onların.



Allah var!

Hepsi modern.

Teknolojiye uygun aletlerle donanımlı.

Parası kimden?

Türkiye Cumhuriyeti hazinesinden.

Birisi bu ülkeyi müteahhitlerin kurtaracağına inanıyor.

Müteahhitlere çok güveniyor.

Yollar,köprüler ve şehir hastanelerini yap işlet sistemiyle yirmi beş yıllığına onlara veriyor.

Aynı sistemle hava alanları da gitti.

Şimdi sıra başka bir hanede.

Hapishanelerde.

Çok ihtiyaç var.

Hepsi tıklım tıklım dolu.

Elli kişilik koğuşlarda yüz elli kişi yatıyor.

Çoğu mali suç işlemiş.

Yokluk kurşununun yaraladığı kişiler.

Kurtuluşu bekliyorlar.

Koğuşlar iki yüz kişilik olsun.

Nöbetleşe yatmasınlar.

Haydi sıra hapishanelere gelsin.