Sipariş verirken halkın önceliği yorum, uzmanların uyarısıysa karton servis

Haber: Esma MURAT- Kamera: Ömer HASAR- Doğan GÜNDOĞDU / İSTANBUL (DHA)- Paket servis yapan kafe ve restoranların hangi şartlarda yemeği hazırladığı hijyen koşullara uyup uymadıkları tartışmalara neden oldu. Belediyeler bu nedenle tedbirlerini genişletti. Sadece restoran ve kafelerin fiziksel şartlarına değil aynı zamanda hijyen şartlarını da kontrol etmeye başladı.

Pandemi döneminde paket servislere talep arttı. Paket servis yapan kafe ve restoranların hangi şartlarda yemeği hazırladığı hijyen koşullara uyup uymadıkları merak konusu oldu. Belediyeler bu nedenle tedbirlerini genişletti. Uzmanlarsa vatandaşları uyardı “sipariş verirken gıdanın karton kutularda gelmesini talep edin” dedi.

“MÜŞTERİLER ELDİVEN KONUSUNDA ÇOK HASSAS”

Hafta sonu kısıtlamalarında siparişlerin arttığını söyleyen Kurye Muhammet Fırat, “Siparişi götürürken en çok maske ve eldivene dikkat ediyorum. Bunlardan biri olmadığı zaman vatandaş hemen uyarıyor. Bizlerde özen gösteriyoruz” dedi. En çok temizliğe önem verdiklerini belirten restoran görevlisi Mahsun Akgül ise “İçeriye müşteri alamadığımız için sürekli dışarıya siparişlerimiz oluyor. Vatandaşlar genellikle kebap ve lahmacun sipariş ediyor. Aynı zamanda müşterilerimiz özellikle eldiven konusunda çok hassas. Müşteriler sipariş vermeden önce ustalarınız maske, eldiven takıyor mu diye soruyor” diye konuştu.

Esenler Belediyesi Ruhsat Denetim Şefi Ömer Faruk Çiçek ise “Tüm restoran ve kafe çalışanlarının maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyup uymadığına bakıyoruz. Siparişi hazırlayan kişilerin eldiven ile çalışmaları en önem verdiğimiz kriter. Bizler bu kurallara uymayan yerlerle ilgili idari yaptırımlar ve kapama cezaları uygulamaktayız” dedi.

“PLASTİK AMBALAJLAR YERİNE KARTON ÜRÜNLER KULLANMALI”

Sipariş verdiğimiz yerin mutfak konforu evimizdeki gibi olması gerektiğini söyleyen Medipol Mega Üniversite Hastanesi Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Vedat Göral, “Sipariş verirken verdiğimiz siparişin hazırlandığı yeri göremiyoruz. Siparişin hazırlandığı yerde sosyal mesafe, hijyen, maske kurallarına uyulması gerekir. Yine sipariş hazırlanırken el hijyeni çok önemli. Günü geçmemiş doğal ve taze ürünler kullanılmalı. Yine sipariş verilen gıdaların paketlenmesi de oldukça önemli. İşletme sahipleri plastik ambalajlar yerine karton ürünler kullanmalı. Plastik ürünle gelen gıdaya kimyasal maddeler bulaşabilir. Bu sebeple vatandaşlarımız sipariş verirken kartonda getirilmesini istiyorum diyebilir” dedi.

“MERDİVEN ALTI YERLERDEN SİPARİŞ VERMEYİN”

Bilinen ve güvenilen yerlerden sipariş verilmesi gerektiğini belirten Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Vedat Göral, “Merdiven altı yerlerden verilen siparişin hangi ortamlarda hazırlandığını bilmiyoruz. Eğer sipariş verdiğimiz gıdada bir virüs varsa, gıda zehirlenmesi yaşayabiliriz. Bu zehirlenmeyle birlikte bağırsak enfeksiyonu meydana gelebilir. Enfeksiyona maruz kalma oranına göre ağır tablolarla karşılaşabiliriz. Yine sipariş verdiğimiz et ürünü bozuk olması halinde midede gaz sıkışması, şişkinlik ve ishal şikayetleri oluşabilir” ifadelerini kullandı.

“SİPARİŞ GELİR GELMEZ SERAMİK TABAĞA ALINMALI”

Yemeği hazırlayan kişilerin düzenli olarak sağlık taramasından geçmesi gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Vedat Göral, “Öncelikle siparişin hazırlandığı mutfak temiz ve yetkili kişiler tarafından denetlenmesi lazım. Gıdayı yapan ve hazırlayan kişilerde burada çok önemli bir faktör sipariş verdiğimiz gıda plastik kutuda getirilmişse sipariş gelir gelmez seramik bir tabağa almamız gerekir. Çünkü gıda plastikte kaldığı müddetçe vücudumuza plastiğin girme miktarı daha da artıyor” ifadelerini kullandı.

“SİPARİŞ VERMEDEN ÖNCE YORUMLARA BAKIYORUM”

Dışarıdan en çok hamburger sipariş verdiğini söyleyen Betül Yağmur Yılmaz, “Siparişim genellikle karton kutuda geliyor. Sipariş verirken servis ve hız benim için daha önemli oluyor” dedi. Verdiğim siparişlerin çok hijyenik geldiğini düşünmediğini belirten Kerem Arlı, “Sipariş vermeden önce genelde yorumlara bakıyorum. Olumlu yorumlar varsa sipariş veriyorum. Verdiğim siparişi kabağa koymak yerine gelen kartonun içinde yiyorum” diye konuştu. Sipariş verdiğin yerin puan ve yorumlarına baktığını belirten Ahmet Yıldız ise “Gelen siparişi gelen plastik kutudan ayırıp öyle yiyorum. Daha sağlıklı olduğunu düşünüyorum. Sipariş verdiğim yerin puanlarına bakıyorum” ifadelerini kullandı.