Azı dişlerinin arkasında, üst çenenin hemen üzerinde yer alan ve sesin oluşumunu sağlayan sinüs bölgesinde zamanla sarkmalar yaşanabiliyor.

Sinüs lifting yani sinüs kaldırma operasyonlarıyla sarkmasının ortadan kaldırıldığını belirten Dr. Emre Çimen, operasyonlar hakkında dikkat edilmesi gerekenleri anlattı.

Sinüs boşluklarının sesin oluşumu ve kafa ağırlığının azalmasını sağladığını belirten Dentakademi Ağız ve Diş Sağlığı Çene Cerrahisi Uzmanı Dr. Emre Çimen, “Azı dişlerimizin yakınındaki bu boşlukların görevi, sesin oluşumunu ve kafa ağırlığının azalmasını sağlamak olduğundan önemlidir. Sinus boşluklarının aşağıya doğru sarkması sonucunda kemik hacminde bir takım kayıplar oluşmaktadır.

Bu kayıplar doğal bir süreç olarak görülse de, implant tedavisi söz konusu olduğunda sorun teşkil etmektedir. Sinüs sarkmasının nedenlerinden biri anatomik faktörler, diğeri ise dişsizliktir. Orada diş çekildiği zaman sinüs boşluğu o bölgeye doğru inmeye başlar ve sinüs boşluğu genişler. İmplant tedavisini yapmak için bir kemik kalınlığına ve boyutuna ihtiyaç oluyor. Sinüs sarkması olduğu zaman implantın uygulanacağı yerde yeterli miktarda kemik kalmıyor.

Cerrah olarak o bölgede kemik artırımını yapmamız gerekiyor buna da sinüs lifting deniyor. Bunu ancak röntgen ile teşhis edebiliyoruz. Orada ne kadar kemik miktarı olduğunun röntgensiz saptanmasının imkanı yok” dedi.

Cerrahi işlemin sonrasında hastanın doktor tavsiyelerine uymasının operasyonun konforu açısından çok önemli olduğunu belirten Dr. Çimen, “Sinüs lifting konusunda farklı uygulamalar bulunmakta.