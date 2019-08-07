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Sinop’ta tarihi Rum evleri restore ediliyor

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Sinop’ta, Osmanlı döneminden kalma tarihi Rum evleri, yürütülen proje kapsamında restore ediliyor. 

Anıtlar Kurulu ve Sinop Belediyesi’nce yürütülen projeyle kentin Yeni Mahalle Kuruçeşme Sokak mevkisinde bulunan, Osmanlı döneminden kalma tarihi Rum evlerinde restorasyon çalışmalarına başlandı. Evlerin, kente gelecek yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olması bekleniyor. 

Restore edilen evlerin sahiplerinden İsmail Gelebek, evlerin tarihinin Osmanlı dönemine dayandığını belirterek, “Evimizi 1957 yılında babam birinden almıştı, aldığı kişi de 50’den fazla yıl önce başkasından almış. Yani bu evlerin yaşı 100’den fazla, Osmanlı dönemine dayanıyor. Bunlara Rum evleri derler, Osmanlı döneminde Rumların yaşadıkları evler. Anıtlar Kurulu’na başvurumuzun ardından 2003 yılında koruma altına alındı. 8 senedir uğraşıyoruz restore edilmesi için. Bir gün eve bakmaya geldiğimde yola evimden parça düştüğünü gördüm, Anıtlar Kurulu’na bildirdim. Hemen incelemeler başlatıldı ve restore edilmeye başladı” dedi. 

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Editörhttps://sonsoz.com.tr

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