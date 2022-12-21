Sinop’ta Panama bayraklı kuru yük gemisinde yangın; 16 mürettebat kurtarıldı, kaptan kayıp (2)

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NOT: Kaynağından alınan bilgi ile gemini ismi BEATA, ülkesi ise Panama olarak düzeltildi.

KAFESLİ KURTARMA KAMERADA

Sinop açıklarında, Panama bayraklı BEATA isimli kuru yük gemisinde çıkan yangında, ekiplerin yaralanan ve dumandan etkilenen 16 mürettebatı kurtarma anlarına ait görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde; yangında alevler arasında vinçle uzatılan kafes içine alınan yaralıların, diğer gemiye nakledildiği yer aldı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Sinop Valiliği’nden, kuru yük gemisinde çıkan yangınla ilgili yazılı açıklama yapıldı. Yangının, geminin kamara bölümünde devam ettiği belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Sinop’ta denizin 5 mil açıklarında Panama bayraklı BEATA isimli yük gemisinde (130 metre boyunda, 17 mürettebatın mevcut olduğu değerlendirilmektedir.) Yangın meydana geldiği bilgisi alınmıştır. Samsun Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığına bağlı helikopter, Sinop 72’nci Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ve Sinop Liman Başkanlığı koordinesinde balıkçı gemileri ile birlikte yangına müdahale edilmiştir. Gemide 17 mürettebat olduğu bilgisi alınmış olup, olaya ilk müdahale eden ekipler tarafından 1’i ağır yaralı, 3’ü hafif yaralı olmak üzere 16 gemi mürettebatı kurtarılmıştır. Gemi kaptanının hayatını kaybettiği değerlendirilmektedir. Yangını söndürme çalışmalarına devam edilmektedir.”

YANGIN ANLARI DA KAMERADA

Öte yandan, Denizcilik Genel Müdürlüğü de Twitter hesabından yangına ilişkin kayda alınan ilk görüntüleri paylaştı. Paylaşımda, “Sinop’un 5 mil açığında seyreden Panama bayraklı Köstence’den Trabzon’a seyreden BEATA isimli gemide yangın çıktığı bilgisinin Türk Radyo tarafından, AAKK Merkezimize iletilmesi üzerine, Sahil Güvenlik botu olay yerine yönlendirilmiştir” denildi. (DHA)

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FOTOĞRAFLI