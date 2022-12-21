Sinop’ta Panama bayraklı kuru yük gemisinde yangın; 10’u ağır 16 yaralı, kaptan kayıp (3)

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VALİ KARAÖMEROĞLU: KURTARILAN 16 PERSONELDEN 10’UNUN DURUMU AĞIR

Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu, kuru yük gemisindeki yangına ilişkin yaptığı açıklamada, “Panama bayraklı gemide büyük bir yangın çıktı. İhbar alır almaz Sahil Güvenlik ve arama- kurtarma ekiplerimiz müdahalede bulundu. 16 kişiyi sağ olarak kurtardık, hastaneye sevkleri sağlandı. 16 kişinin 10’unun yoğun bakımdaki tedavisi devam ediyor. Ağır hastalarımızdan 6’sını Samsun’daki hastanelere sevk ettik. Burada kalan 10 kişinin de tedavileri devam ediyor. Bir kişinin kayıp olduğunu değerlendiriyoruz; denizde arama- kurtarma faaliyetlerine devam ediyoruz. Kurtarılan personelden 13’ü Mısır, 1’i Gürcistan, 1’i Ukrayna ve 1’i de Arnavutluk kökenli” dedi. (DHA)

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