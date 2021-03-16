Sinop’ta karantina uygulanan köyün yolu toprakla kapatıldı

Deniz ÖZEN/SİNOP, (DHA)- SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca’nın paylaştığı güncel vaka haritasında ‘Çok yüksek riskli iller arasında’ yer alan Sinop’ta ilave tedbirler alınıyor. Durağan ilçesinde vaka artışı nedeniyle karantinaya alınan Akçaalan köyünün giriş ve çıkış yolları toprak dökülerek kapatıldı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, yüzde 18,8 ile yaşlı nüfus oranının en yüksek olduğu il olan Sinop, güncel vaka haritasında ‘Çok yüksek riskli iller arasında’ yer aldı. Kentte İl Hıfzıssıhha Kurulu’nca vaka artışı yaşanan yerlerle ilgili ek tedbirler alınmaya, karantina kararları uygulanmaya başlandı.
Durağan ilçesinde vaka artışı yaşanan Akçaalan köyü karantinaya alındı. Köyde giriş ve çıkış yolları toprak dökülerek kapatıldı. Jandarma ekipleri de köyün giriş ve çıkış noktalarında kontrollere başladı.
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