Sınırlar kısmen açıldı yardım için Kamerun’a gittiler

İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, (DHA) KAMERUN’da kalkınma projesi kapsamında bugüne kadar 10 bini aşkın süt keçisi yardımında bulunan İyilik Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (İyilik Derneği), koronavirüs salgınında kapanan sınırların kısmen açılmasıyla birlikte yardımlarda bulunmak üzere yeniden bu ülkeye gitti.

Türk Hava Yolları’na (THY) ait uçakla bugün Kamerun’a giden İyilik Derneği yetkilileri İstanbul Havalimanı’nda basın mensuplarının sorularını yanıtladı. İyilik Derneği Dış İlişkiler Sorumlusu Metin Çalbay, “13’ncü etap süt keçisi dağıtımlarımızın kapsamında bu sefer yolculuğumuzda Kamerun olacak. Sınırların kapanmasından dolayı 12’nci etap dağıtımını vekalet yoluyla yapmıştık. Sınırların kısmen açılmasından dolayı bu sefer yardımları yerinden yapacağız. Her aileye orada biri dişi iki erkek olmak üzere toplam 3 keçi hediye ediyoruz. Bu keçiler 6 ayda bir yavrulayan keçiler. Kısa vadede çocukların süt ihtiyaçlarını karşılarken, orta vadede ailenin hayvancılığa geçmesine yardımcı olacak. Bunun yanında Kamerun’da açtığımız kuyuların kontrolünü yapacağız, sıcak yemek dağıtımı ve 4 bin 500 adet Kuran’ı Kerim yardımında bulunacağız. 15 günlük bir program olacak” dedi.

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