Sınırda yakalanan yabancı uyruklu 6 şüpheli adliyede

Samim SELÇUK/ALTINÖZÜ(Hatay), (DHA)- HATAY’da sınırı kaçak yollarla geçmeye çalışırken yakalanan 5’i Rusya, biri Libya uyruklu 6 kişi adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Rusya uyruklu kadının, terör örgütü DEAŞ’a üye olmak suçundan arandığı belirtildi.

Milli Savunma Bakanlığı, Narlıca Mahallesi’nde görev yapan hudut kartallarının Suriye’den yasa dışı yollarla Türkiye’ye girmeye çalışan 5’i Rusya, biri de Libya uyruklu 6 kişiyi gözaltına aldığını açıkladı. Şüphelilerden Rusya uyruklu kadının, terör örgütü DEAŞ’a üye olmak suçundan arandığı belirtildi.

Şüpheliler, Altınözü Babatorun Jandarma Karakol Komutanlığı’nda yapılan sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

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