Sinir krizi geçirip kendini eve kilitleyerek eşyalara zarar verdi, polis zor ikna etti

Ali KADI/NİĞDE, (DHA)- NİĞDE’de sinir krizi geçiren A.A., evindeki eşyalara, kapı ve pencerelere zarar verdi. Elinde kurusıkı tabanca bulunan ve polis ekiplerince güçlükle sakinleştirilen A.A., evden çıkarıldı.

Olay, akşam saatlerinde İlhanlı Mahallesi’nde meydana geldi. A.A. isimli kişi, iddiaya göre evinde sinir krizi geçirerek evin kapı ve pencerelerini kırmaya başladı. Durumu görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kendini kilitlediği evinde eşyalara zarar veren, kapıyı açmamakta direnen A.A., uzun süre yanına kimseyi yaklaştırmadı. İtfaiye ekipleri balkon demirini kırması üzerine polisler eve girdi. Ekipler, uzun uğraş sonucu elinde kurusıkı tabanca olduğu anlaşılan A.A.’yı ikna etmeyi başardı. Evden çıkarılan A.A., sağlık kontrolü için Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü.

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