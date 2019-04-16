Sinir krizi geçirince eşyaları balkondan attı

Antalya’da, sinir krizi geçiren İbrahim T. (26), evdeki eşyaları balkondan attı. Ailesinin müdahale edemediği İbrahim T., polis tarafından etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.

Olay, sabah saatlerinde Muratpaşa ilçesi Kızılarık Mahallesi 2753 Sokak’ta meydana geldi. 4 katlı bir apartmanın 3’üncü katında ailesiyle birlikte yaşayan İbrahim T., sinir krizi geçirince, evdeki plastik sandalyeler, çiçek saksıları ve sehpaları balkondan sokağa attı. Komşularının ihbarı üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çağrısına aldırış etmeyen İbrahim T.’nin attığı çiçek saksısı, bir polis memurunun başının yanından geçip, yere düştü. Eve giren ekipler, İbrahim T.’yi etkisiz hale getirerek gözaltına aldı.



Komşusu B.Y., İbrahim T.’nin psikolojik sorunları olduğunu belirterek, “Son üç gündür sürekli böyle. Çevresine rahatsızlık veriyor. Binada herkes durumdan rahatsız” dedi.



Atık toplayan bir kişi, sokağa atılan eşyaları yoldan toplayıp alarak götürdü.