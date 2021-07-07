Sınır dışı edilmemek için sabun yutan 16 Pakistanlının tedavisi sürüyor

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ,(DHA) – KAYSERi’de Göç İdaresine bağlı Geri Gönderme Merkezi’nde kaldıkları sırada sınır dışı edilmemek için sabun yutarak rahatsızlanan Pakistan uyruklu 16 kişinin hastanedeki tedavisi devam ediyor.

Kocasinan ilçesine bağlı Gömeç Mahallesindeki Kayseri Valiliği İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi’nde bulunan Pakistan uyruklu 16 kişi, dün sınır dışı işlemleri başladıktan sonra kişisel temizlik için verilen sabunları yuttu. Geri Gönderme Merkezi çalışanlarının ihbarıyla olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. 16 kişi, zehirlenme şüphesiyle Kayseri Devlet Hastanesi ve Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Mideleri yıkanan 16 Pakistanlının hastanede tedavisi sürüyor. Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilen Pakistanlıların taburcu edildikten sonra ülkelerine gönderileceği bildirildi.

FOTOĞRAFLI

- Reklam -