Film izlemek için sinemaya giden 5 kişi, koltuklarının altındaki 500 TL değerindeki hediye çeki ile büyük sürpriz yaşadı.

Aşk Tesadüfleri Sever 2 ve Eltilerin Savaşı filmlerini izlemeye giden beş şanslı sinemaseverin koltuklarının altına Morhipo.com tarafından hazırlanan 500 TL’lik hediye çekleri konuldu. Beş ayrı salonda birer koltuğun altına yerleştirilen hediye çekleri, film başlamadan önce yayınlanan Morhipo.com reklamında duyuruldu. Reklamda seyircilerden koltuklarının altına bakmaları istendi ve şanslı koltuklardaki beş seyirci hediye çekine sahip oldu.