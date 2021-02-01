Sinema salonlarına 15,9 milyon lira destek

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; koronavirüs salgını nedeniyle kapılarını kapatmak zorunda kalan sinema salon işletmecilerine, ‘Yerli Film Gösterim Desteği’ kapsamında 15,9 milyon liralık destek aktarılacak. Sinema sektörünün yoluna daha güçlü bir şekilde devam edebilmesi amacıyla bakanlık tarafından sağlanacak destekten başvuru yapılan tüm illerdeki sinema salonu işletmecileri faydalanmış olacak. Destek alan sinema salonlarının listesi Bakanlık Sinema Genel Müdürlüğü’nün internet adresinde yayımlandı.
Bakanlığın girişimleriyle 23 Aralık’ta Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile sinema biletleri üzerinden alınan ‘Eğlence Vergisi’ oranı, 1 Haziran 2021’e kadar sıfıra indirilmişti. Buna ek olarak önceki süreçte sinema biletlerine uygulanan ‘KDV’ oranı da yüzde 1’e indirilmişti.
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