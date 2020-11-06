Sincan’da yaşanan su sıkıntısına ASKİ’den neşter

Kent genelinde altyapı yenileme çalışmalarını hızlandıran ASKİ Genel Müdürlüğü, Sincan ilçesinin üst kotlarında yaşanan içme suyu sıkıntısını çözmek için harekete geçti.

Saraycık Gecekondu Önleme Bölgesi’ne 2 bin 966 metre uzunluğunda içme suyu hattı döşemeye başladıklarını ve kısa sürede bitireceklerini söyleyen ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, “Ekiplerimiz; elektrik, doğalgaz ve kanalizasyon hatlarının da geçtiği bölgede tehlikeli bir kaza yaşanmaması için titizlikle çalışıyor. Saraycık Bölgesi ve Sincan’ın üst kotlarında bir daha su sıkıntısı yaşanmayacak” dedi.

Başkent genelinde içme suyu ve altyapı yenileme çalışmalarına ağırlık veren ASKİ Genel Müdürlüğü, son olarak Sincan ilçesinin üst kotları ile Saraycık Gecekondu Önleme Bölgesi’nin su sorununu çözmek için harekete geçti.

Kısa süre önce yapılan atık su ve yağmur suyu ihalesinin yanı sıra ASKİ ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) arasında yapılan protokol kapsamında Saraycık Gecekondu Önleme Bölgesi’nde; bin 600 milimetre çapında 2 bin 966 metre uzunluğunda içme suyu hattı, 15 bin metreküplük 1 su deposu ve 6 gruplu terfi istasyonu yapım çalışmalarına başlandı.

ASKİ İLÇE İLÇE MAHALLE MAHALLE ALTYAPI SORUNLARINI ÇÖZÜYOR

İlçede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi veren ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk,döşeneniçme suyu hattı ve 15 bin metreküp kapasiteli su deposunun, Gecekondu Önleme Projesi kapsamında yapılacak konutların da ihtiyacını karşılayacağını söyledi.

ASKİ Sincan Bölge Müdürlüğü’nün söz konusu güzergâhta kalan 700 milimetre çaplı içme suyu hattının ise 280 metre deplase (yer değişimi) edileceğini ifade eden Öztürk, şöyle konuştu:

“Çalışma yaptığımız bu alan elektrik hatlarının, doğalgaz hattının ve kanalizasyon hattının yoğunluklu geçiş yaptığı bir yer. Bu nedenle çalışmalarımızı büyük bir dikkat ve hassasiyet içinde sürdürüyoruz. Buradaki çalışma gerek bu bölgede yaşayanlara gerekse de TOKİ’nin inşa edeceği toplu konutta yaşayacak nüfusa hitap edecek. Kısa sürede bu çalışmayı bitireceğiz. Bitirdiğimizde de gerek Saraycık bölgesi gerekse Sincan’ın üst kotlarında bir daha su sıkıntısı yaşanmayacak.”