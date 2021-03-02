Sincan’da 5+1 dubleks daire icradan satılacak

Ankara Batı İcra Dairesi tarafından açık artırma ilanı ile Sincan’da bulunan 5+1 dubleks daire satışa sunuldu.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre, ihale açık artırma suretiyle gerçekleştirilecek.
Adı geçen dairenin, Menderes Mahallesi, Gür Sokak, Ilgaz Apt No:14/12 Sincan / ANKARA adresinde olduğu belirtilirken dairenin satışı için 1.Satış Günü 6 Mayıs 2021 günü, 2. Satış Günü ise 3 Haziran 2021‘de gerçekleştirileceği duyuruldu.
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