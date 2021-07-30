Sincan’da 3+1 daire icradan satılıktır

Ankara Batı İcra Dairesi tarafından açık artırma ilanı ile Sincan’da bulunan 3+1 daire satışa sunuldu.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre, ihale açık artırma suretiyle yapılacak.
Adı geçen dairenin, Plevne Mah. Fen İşleri Sokak Nur Bağdat Sitesi A Blok No:6/7 Sincan ANK adresinde olduğu belirtilirken dairenin satışı için 1.Satış Günü 16 Eylül 2021 günü, 2. Satış Günü ise 21 Ekim 2021‘de gerçekleştirileceği duyuruldu.
- Reklam -
İlan hakkında detaylı bilgi için tıklayınız
- Reklam -