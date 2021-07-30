Sincan’da 3+1 daire icradan satılıktır

“Yarın da bir transferimiz olabilir” “St. Johnstone’u daha önce izleme şansımız olmadı” “Taraftarımızı özlemişiz” “Berkan beğendiğim bir oyuncu” “Ömer yuhalanmayı hiç hak etmedi” Kaan ÜLKER / İSTANBUL, (DHA) -...