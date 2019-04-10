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10 Nisan 2019
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Laleler rengarenk görüntüsü ve hoş kokusu ile Sincan’ı çiçek bahçesine dönüştürdü. Açan laleler seyrine doyum olmaz bir manzara oluşturdu.
Laleler rengarenk görüntüsü ve hoş kokusu ile Sincan’ı çiçek bahçesine dönüştürdü. Açan laleler seyrine doyum olmaz bir manzara oluşturdu.
Yerel Haberler

Sincan Lalelerle Rengarenk

Editör Editör

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Sincan Belediyesi tarafından ekilen lale soğanları çiçek açtı. Laleler rengarenk görüntüsü ve hoş kokusu ile Sincan’ı çiçek bahçesine dönüştürdü. Açan laleler seyrine doyum olmaz bir manzara oluşturdu.

Sincan Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince park ve yeşil alanlara dikilen laleler, şehri adeta renk cümbüşüne çevirdi. Yeni yeni açmaya başlayan laleler Sincan’a ayrı bir renk ve güzellik katıyor. 

Park, kavşak, orta refüjler, kaldırım kenarları ve meydanlar açan lalelerle renklendi. Laleler Sincan’ı kartpostalı aratmayan görüntüye bürüdü.

LALELER İLGİ ODAĞI OLDU

Vatandaşlar rengarenk lalelerin güzelliğine bakarak stres atıyor, laleler arasında keyifli saatler geçiriyor. Lalelerin renkli görüntüsünü kaçırmak istemeyen Sincanlılar anı fotoğrafları çekmeyi de ihmal etmiyor.

Sincan’ın simgesi haline gelen laleler toprakla buluşmasına devam edecek. Mayıs ayı sonuna kadar çiçek vermeyi sürdürecek laleler, daha sonra mevsimlik çiçeklerle değiştirilecek.

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Editör
Editörhttps://sonsoz.com.tr

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