Sincan İstasyon’da 230 m² dükkan icradan satılıktır (çoklu satış)

- Reklam -
- Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre, Ankara İl, Sincan İlçe, İSTASYON Mahalle/Köy, 699 Ada, 10 Parsel, zemin kat 13 nolu Bağımsız Bölüm Taşınmazın borçluya isabet eden tam hissesi satışa çıkartılmış olup adresi; İstasyon Mahallesi, Bahçe Caddesi, Sultan Apt. No: 36A Sincan/ANKARA (B.bölüm numarası 13 olmasına rağmen adresi 36A Olarak kayıtlıdır.)”Ana Taşınmaz Özellikleri (699 ada, 10 parsel):Taşınmazın bulunduğu bina, betonarme karkas ve ayrık nizam yapı tarzında inşa edilmiştir.
- Adresi : İstasyon Mahallesi, Bahçe Caddesi, Sultan Apt. No: 36A Sincan / ANKARA
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 24/11/2022 – 10:12
———————————————————————————————————–
Bitiş Tarih ve Saati : 01/12/2022 – 10:12
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 22/12/2022 – 10:12
———————————————————————————————————–
Bitiş Tarih ve Saati : 29/12/2022 – 10:12
İlan hakkında detaylı bilgi için tıklayınız
- Reklam -