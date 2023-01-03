Sincan Belediyesi Fevzi Çakmak’ta bulunan 4.908 m² arsayı ihaleyle satışa sunuyor

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İlan.gov.tr.’de yer alan ilana göre, Ankara İli Sincan İlçesi Fevzi Çakmak Mahallesinde bulunan toplam 4.908,00 m² yüzölçümüne sahip, 102113 ada 2 parselin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 35. maddesinin ( a ) fıkrası hükümleri çerçevesinde 13.01.2023 tarihinde saat 11:00’de Kapalı Teklif Usulü ile satılması.
Tandoğan Mah. Zeki Uğur Cad. No: 7 Sincan/Ankara
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Tandoğan Mah. Zeki Uğur Cad. No:7 2. Kat Meclis Toplantı Salonu 06930 Sincan/ANKARA adresinde 13.01.2023 tarihinde saat 11:00’da yapılacaktır. Teklifler en geç 13.01.2023 tarihinde saat 11:00’e kadar aynı adreste bulunan 1. Kat Destek Hizmetleri Müdürlüğüne teslim edilecektir.
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