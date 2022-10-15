Sincan Belediyesi 4.908 m² arsayı ihaleyle satışa sunuyor

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Ankara Sincan Belediye Başkanlığı tarafından açık artırma ilanı ile 4.908 m² arsayı icradan satışa sunuldu.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre, ihale açık artırma suretiyle yapılacak.
Adı geçen arsanın, Ankara İli Sincan İlçesi Fevzi Çakmak Mahallesinde bulunan toplam 4.908,00 m2 yüzölçümüne sahip, 102113 ada 2 parselin adresinde olduğu belirtilirken arsanın satışı için 26/10/2022‘de gerçekleştirileceği duyuruldu.
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İlan hakkında detaylı bilgi için tıklayınız
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