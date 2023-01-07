SİNCAN BELEDİYESİ 2022 YILINDA 5.622 CAN DOSTUMUZUN TEDAVİSİNİ YAPTI 

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Sincan Belediyesi sokak hayvanlarının sağlıklı bir şekilde yaşam sürmeleri için tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerini sürdürürken, bir yandan da mama üretimi yaparak sokakta kalan can dostlarımızın beslenme ihtiyaçları karşılanmaya devam ediyor.

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Veterinerlik Hizmetleri kapsamında 2022 yılında 5 bin 622 can dostumuz tedavi edildi. 31’i sahiplendirildi. Ağustos ayından bu yana da 15 bin 776 kg mama üretimi yapılarak can dostlarımızın beslenmesi sağlandı.

Sincan Belediyesisokak hayvanlarının her türlü sağlık, bakım ve rehabilitasyon işlemlerini yapıyor, onları sahiplendirerek yeni bir yuvaya kavuşturuyor.

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5 Bin 622 Can Dostumuz Tedavi Edildi

2022 yılında 5 bin 622 can dostumuzun tedavisi yapıldı. 922 sokak hayvanı kısırlaştırılırken; 2.491 köpek ile 1.352 kedi aşılandı. 31 can dostumuz da tedavilerinin ardından yeni yuvalarına kavuşturuldu.

Bakım ve Tedavilerinin yanı sıra beslenme ihtiyaçlarına da ayrı önem gösteriliyor. Sincan Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon ve Bakımevinde mama üretim tesisi de yer alıyor. Bu tesiste Ağustos 2022 yılından bu yana 15 bin 776 kg mama üretildi. Üretilen mamalar hem rehabilitasyon merkezi ve bakımevinde kalan hem de 68 noktada bulunan besleme yerlerinde can dostlarımıza veriliyor.Sincan Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon ve Bakımevi aynı zamanda kapılarını ziyaretçilere de açıyor. Özellikle çocukların büyük ilgi gösterdiği merkez 2022 yılında 1.709 kişiyi can dostlarımızla buluşturdu. Onlara sevgi göstermek isteyenler Sevgi Bahçesini ve Polatlar Bakımevini ziyaret edebilir. Patili dostlarımıza aile olmak isteyen vatandaşlar ise https://www.sincan.bel.tr/e-belediye üzerinden “sahiplenilmeyi bekleyen can dostlarımız” linkine tıklayarak randevu oluşturabilir.