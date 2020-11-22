Sınava 1 dakika geç kaldı, içeri alınmayınca kapıyı yumrukladı

Mehmet Mucahit CEYLAN- Nurettin FİDANCAN/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR’da Kamu Personel Seçme Sınavı’nı (KPSS) bir dakika ile kaçıran genç aday, içeri girebilmek için okul kapısını yumrukladı. Sınava giren bazı adayların yakınlarının da destek vermek için yumrukladığı kapı açılmayınca, genç aday çaresiz bir şekilde okuldan ayrıldı.

KPSS ortaöğretim oturumu, tüm yurtta ve KKTC’nin başkenti Lefkoşa’da yapıldı. Saat 10.15’te başlayan sınav için sabahın erken saatlerinden itibaren sınavın yapılacağı merkezlere gelen adaylar, koronavirüs tedbirleri kapsamında maske takıp, ellerini dezenfekte ettikten sonra içeri alındı. Adayların yakınları salgın nedeniyle okul bahçelerine alınmadı. Yenişehir ilçesi Ziya Gökalp Anadolu Lisesi’nde de adayların binaya giriş saati, 10.00 itibariyle sona erdi. Bu sırada koşarak gelen bir aday, bir dakika ile okula giriş saatini kaçırdı. İçeri alınmayan genç aday, okulun kapısını yumrukladı. Kapı açılmayınca sınavdaki yakınlarını dışarıda bekleyen bazı vatandaşlar da kapıyı yumruklamaya başladı. Bir dakika ile geç kaldığını söyleyen genç aday, buna rağmen kapı açılmayınca çaresiz bir şekilde okuldan ayrıldı.

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