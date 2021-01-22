İhraç 44 hakim ve savcıya gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre; 2011 yılı avukatlıktan hâkim ve savcılığa geçiş sınavında, FETÖ/PDY üyelerinin yazılı sınav öncesinde sınav sorularına erişerek örgüt mensuplarına dağıttıkları tespit edildi. Sınav sorularını alarak hakim ve savcı oldukları değerlendirilen ve daha sonra mesleklerinden ihraç edilen, çoğu Bylock kullanıcısı 44 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, şüphelilerin yakalanması çalışmaları sürüyor.
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