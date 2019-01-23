Almanya’da iç istihbarattan sorumlu Anayasayı Koruma Teşkilatı (BfV) Başkan Yardımcılığına Türk kökenli Sinan Selen getirildi.

Konuyla ilgili olarak kamuoyuna açıklama yapan TEPSAM Başkanı Teoman Yıldırım , “Sinan Selen’in göreve getirilme sürecini iyi okumak gerekir. İkili ilişkilerin bu kadar iç içe geçmiş ve çok yönlü olması, hem fırsatları hem bazı sınamaları beraberinde getirmektedir” dedi.

Konuyla alakalı değerlendirme yapan ve Avrupa’da en kalabalık Türk nüfusunun Almanya’da olduğunun altını çizen Türkiye Ekonomik siyasal ve Stratejik Araştırma (TEPSAM) Başkanı Başkanı Teoman Yıldırım, “Almanya’da ilk defa göçmen kökenli biri, ülkenin iç istihbarat ünitende iki numaraya yükselerek önemli bir duruma gelmiş durumda. Almanya’da Türklerin önemli bir yeri söz konusu. Türk kökenli Sinan Selen’in göreve gelmiş olması ülkeler arasında istihbarat servislerinin ortak projelere imza atacağının bir göstergesi” dedi.

Türk Alman ilişkilerine değinen Yıldırım, “Türkiye’nin yurt dışındaki en büyük diasporası Almanya’da. 4 milyon etrafında yurttaş ve soydaşımız orada yaşıyor. Almanya da Türkiye için önemli. zira Türkiye’ye en çok gezgin Almanya’dan geliyor. Ticaret hacmi de göz önünde bulundurulduğunda iki ülkenin ticari ilişkileri büyük önem arz ediyor” diye konuştu.

“ÖRGÜT MENSUPLARININ İADESİ GÜNDEME GELEBİLİR”

Türkiye ve Almanya’nın derin ve stratejik müttefikliğinin bir süredir ağır bir süreçten geçmiş olduğu ifade eden Yıldırım, açıklamasına şu şekilde devam etti:

“Almanya’da iç istihbarattan sorumlu Anayasayı Koruma Teşkilatı (BFV) Başkan Yardımcılığına Türk kökenli Sinan Selen’in getirilmesi ile Almanya’da bulunan terör örgütü mensuplarının Türkiye’ye iade edilmesi tekrardan gündeme gelebilir. Türkiye’nin kalımını amaç alan terör örgütleri Almanya’yı bir sığınma merkezi olarak görüyor. İç istihbarattan sorumlu ikinci ismin bir Türk olması Türk Alman ilişkilerinde stratejik müttefiklik konusunda bir avantaj.

Şu aşamadan itibaren Alman istihbaratının Türkiye’de muhtemel her cins faaliyetine de dikkat etmek gerekir. Alman istihbaratı Almanya’daki Türklerin yapmış olduğu her şeyi denetim etmedi ve içlerine sızamadı. Bu amaçla Sinan Selen’in göreve getirilmiş olması Almanya’nın Türkleri denetim etmesi için de yapılmış olabilir.

Soğuk Savaş döneminde özellikle 1970’li senelernde hem Batı Almanya hem de Doğu Almanya istihbaratlarının Türkiye’de hangi grupları desteklediği ve ne cins operasyonlar yaptığı, PKK’nın ilk kuruluş günlerinden beri Alman istihbaratıyla hangi ilişkileri kurduğu, son olarak da FETÖ – Alman istihbaratı arasındaki ilişkiler göz önüne alındığında Sinan Selen’in göreve getirilmiş olması sürecini iyi okumak gerekir. İkili ilişkilerin bu kadar iç içe geçmiş ve çok yönlü olması, hem fırsatları hem bazı sınamaları bununla beraber getirmektedir.”

“NASIL BİR DURUŞ SERGİLEYECEĞİ ÇOK ÖNEMLİ”

“Sinan Selen mülteci krizinin zirve yapmış olduğu 2016 senesinde Türkiye’yle terörizmle mücadele ve mülteciler konusundaki işbirliğinin ön çalışmalarını yapmak suretiyle ‘serpa’ (özel temsilci) olarak görevlendirilmişti” diyen Yıldırım, “Fakat FETÖ terör örgütü liderinin iadesi sürecine karşı çıkmış bir ismim kendisi. Almanya-Türkiye ilişkilerinde ‘terörizmle mücadele’ konusunda uzman olan bir ismim olarak Sinan Selen’in bir Almanya memuru mu yoksa Türk Kökenli bir ismim olarak mı duruş sergileyeceği çok önemli” ifadelerini kullandı.