Sinan Özen’in 10 aylık kızı Neva sağlığına kavuştu

İZMİR (DHA)-ŞARKICI Sinan Özen’in Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi (EÜTF) Çocuk Hastalıkları Hastanesi’nde tedavi edilen 10 aylık kızı Neva Özen, sağlığına kavuştu. EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, bugüne kadar 7 kez ameliyat edilen Neva ile Özen ailesine, geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Sinan Özen, kızını sağlığına kavuşturan hekimlere teşekkür etti.

Sinan-Burcu Özen çiftinin 10 aylık kızları Neva Özen, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hastalıkları Hastanesi’nde Bağırsak Yetmezliği ve Rehabilitasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde (EGEBAYRUM) uygulanan tedaviyle sağlığına kavuştu. EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak da Neva ile Özen ailesini ziyaret etti. Merkez Müdürü Prof. Dr. Funda Çetin’den bilgi alan Rektör Budak, Neva’nın tedavisinin büyük ölçüde tamamlandığını söyledi.

Bağırsak yetmezliğinin tedavisinde yetkin bir kadroya sahip olduklarını kaydeden Rektör Budak, “Özen ailesiyle evladımızı, sağlına kavuşturmanın sevincini paylaşıyoruz. Bundan da mutluluk duyuyoruz. Alanında Türkiye’deki tek merkez burası. Bilindiği gibi üniversite hastanemiz ‘A Plus hastane’ statüsünde. Sağlık hizmetlerinde en büyük güvencemiz tüm sağlık çalışanlarımız” dedi.

‘CUMHURBAŞKANIMIZIN DESTEKLERİYLE HASTANEMİZİ YENİLEYECEĞİZ’

EÜTF Hastanesi’nin yerinde yenilenmesiyle ilgili etüt proje ihalesinin yapıldığını hatırlatan Rektör Budak, “İnşallah hastanemizi de Cumhurbaşkanımızın desteğiyle yenileyeceğiz. Fiziki imkanlarımızla bu tür ekstrem hastalıklar da dahil olmak üzere ülkemize, insanlığa büyük hizmetler yapacağımızı düşünüyorum” diye konuştu.

ÜNLÜ SANATÇIDAN KONSER SÖZÜ ALDI

Öğrencilerin yüz yüze eğitime geçmesini büyük bir heyecanla beklediklerini vurgulayan Rektör Budak, Sinan Özen’den konser sözü aldı. Budak, “İnşallah kovid süreci yakın zamanda biter, öğrencilerimiz gelir ve bir bahar şenliği yaparız. Sinan Özen de konser verir” dedi.

60 KİŞİDEN OLUŞAN ÖZEL EKİP

Türkiye’de alanında kurulan ilk ve tek merkez olan EGEBAYRUM’un müdürü Prof. Dr. Funda Çetin de ekibin, nadir hastalıklardan bağırsak yetmezliği konusunda gönül birliği yapan yaklaşık 60 kişiden oluştuğunu söyledi. Kurulduğu günden bu yana merkezde 45 hastanın tedavi edildiğini belirten Prof. Dr. Çetin, “Neva bebeğimiz de bizim yüzümüzü güldüren hastalarımızdan biri oldu. Geniş bir ekip çalışmasıyla elde edilen bir başarı. Ahmet hocamızın cerrahi teknikleri, hemşirelik bakımından invaziv radyoloji ve benzeri birçok alanın burada yapılabilmesinden dolayı bugünlere geldik. Burada ailelerin de çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bir kolumuz da onlar. Ailelere, yönetimimize ve rektör hocamıza teşekkür ediyorum. Biz bu gönül bağıyla çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.

EÜTF Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Çelik ise, “Bizlere bu imkanları sağladığı için yönetimimize teşekkür ediyoruz. Cerrahi ayağının çok önemli olduğu bir hastalık grubuyla ilgileniyoruz. İyi bir sonuç aldığımız için son derece mutluyuz” şeklinde konuştu.

ÖZEN, ‘TEDAVİNİN BÜYÜK BÖLÜMÜNÜ ATLATTIK’

Henüz 10 aylık olan kızının 7 ameliyat geçirdiğini anlatan Sinan Özen, “Bu merkez Türkiye’de tek, ülkemizin gururu diyebiliriz. Kısa bağırsak noktasında en yetkin yer. Merkez Müdürü Funda hocam ve bağırsak uzatma ameliyatlarında da en yetkin hocalarımızdan Ahmet hocam da burada. Sayın rektörümün de gösterdiği ilgi ve alakayla çok güzel bir haber aldık. Hastanemiz, yerinde yenilenecek. Bütün çocuklara, herkese sağlık diliyorum. Rektörümüzün ve hekimlerimizin verdiği en büyük hediye sağlıktır, o yüzden çok teşekkür ediyorum. Yaklaşık 1 yıldır yoğun bir mücadelemiz var, darısı diğer çocukların ve ailelerin başına. Tedavimiz bir süre daha devam edecek. Ama büyük bir bölümünü atlattık. Konser için sözümüzü verdik. Umarım en kısa sürede bir araya geliriz” ifadelerini kullandı.



FOTOĞRAFLI