CHP eski milletvekili Sinan Aygün CHP’den istifa etti.
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Sinan Aygün CHP’den istifa etti.
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CHP eski milletvekili Sinan Aygün CHP’den istifa etti.
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