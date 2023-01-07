Sinan Ateş, Mevlid-i Şerifle anıldı

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Semih ŞAHİN/ BURSA, (DHA)- ANKARA’da uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitiren eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş, toprağa verilişinin 7’nci gününde Mevlid-i Şerif’le anıldı.

Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş ile yanında bulunan arkadaşı Selman Bozkurt Ankara, Çankaya ilçesi Kızılırmak Mahallesi 1456’ncı Sokak’ta geçen cuma cami çıkışında motosikletli bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Başından vurulan Doç. Dr. Ateş, olay yerinde hayatını kaybetti, arkadaşı Bozkurt ise omzundan yaralandı. Doç. Dr. Sinan Ateş, Bursa Ulu Camii’nde yaklaşık 10 bin kişinin katıldığı cenaze namazının ardından Emir Sultan Mezarlığı’nda toprağa verildi.

MEVLİD-İ ŞERİF DÜZENLENDİ

Geçen cumartesi günü toprağa verilen Doç. Dr. Sinan Ateş, Emir Sultan Camii’nde düzenlenen Mevlid-i Şerif ile anıldı. Baba Musa Ateş ve Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş, cami bahçesinde taziyeleri kabul etti. Düzenlenen Mevlid-i Şerif’e, Ateş’in aile bireyleri, yakınları ve yüzlerce seveni katıldı. (DHA)

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