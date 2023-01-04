Sinan Ateş cinayetiyle ilgili 4 şüpheli daha adliyede

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ANKARA, (DHA)- ANKARA’da, eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş’in (38) öldürülmesiyle ilgili 4 şüpheli daha adliye sevk edildi. Adliyeye dün sevk edilen 3 şüpheli, tutuklanmıştı.

Doç. Dr. Sinan Ateş ve arkadaşı Selman Bozkurt, 30 Aralık’ta, Çankaya ilçesi Kızılırmak Mahallesi’nde motosikletli şüphelinin silahlı saldırısına uğradı. Başından vurulan Sinan Ateş, olay yerinde hayatını kaybetti, arkadaşı Bozkurt ise omzundan vurularak yaralandı. Cinayetle ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca başlatılan soruşturma kapsamında, gözaltına alınanlardan motosikleti kullanan Vedat B. ile Hakan S. ve Zekeriya A., dün adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan 3 şüpheli, ‘tasarlayarak öldürme’ suçundan tutuklandı.

Sinan Ateş’in öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınanlardan U.K., M.U., E.V. ve M.Y. de emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin savcılık sorguları sürüyor. (DHA)

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