Sinan Ateş cinayetine ilişkin aranan Doğukan Ç. Beykoz’da yakalandı

- Reklam -

Gamze ŞİMŞEK-Ramazan EĞRİ/ İSTANBUL, (DHA) – ESKİ Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş’in öldürülmesine ilişkin aranan Doğukan Ç. Beykoz’da yakalanarak gözaltına alındı.

Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş’in öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında toplam tutuklu sayısı 10’a yükseldi. Ankara Organize Şube Müdürlüğü ekipleri, Ateş cinayeti soruşturmasıyla ilgili bir süredir İstanbul’da firari şüphelileri yakalamak için çalışma yürütüyordu. Bugün akşam saatlerinde Ateş cinayetine ilişkin aranan Doğukan Ç.’nin Beykoz İshaklı Köyünde bulunan bir otelde olduğu belirlendi. İstanbul ve Ankara polislerinin ortaklaşa yaptığı çalışma sonucunda otele baskın düzenlendi. Polislerin geldiğini fark eden Doğukan Ç. otelin arka kısmında bulunan ormanlık alana kaçmak istedi. Bu sırada polis ekiplerinin havaya uyarı ateşi etmesinin ardından Doğukan Ç. yakalandı. Gözaltına alınan Doğukan Ç.’nin Ankara’ya götürüleceği öğrenildi.(DHA)

(FOTOĞRAF)

- Reklam -