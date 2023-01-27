Sinan Ateş cinayeti soruşturmasında avukata tutuklama

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Tuğba SIR/ ANKARA, (DHA)- ESKİ Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş cinayetiyle ilgili gözaltına alınan avukat Serdar Öktem, tutuklandı. Soruşturmada tutuklu sayısı, 18 oldu.

Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Sinan Ateş, arkadaşı Selman Bozkurt ile 30 Aralık 2022’de, Çankaya ilçesi Kızılırmak Mahallesi’ndeki binadan çıktığı sırada motosikletli 2 kişinin silahlı saldırısına uğradı. Saldırıda Bozkurt omzundan yaralanırken, Ateş hayatını kaybetti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan avukat Serdar Öktem, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade veren Öktem, tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarıldı. Serdar Öktem, tutuklandı. Soruşturma kapsamında tutuklu sayısı, 18 oldu.

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