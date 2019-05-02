SİNABDER Başkanı Niyazi Gerikalan “2019 Yılını “Çevre Yılı” İlan Ettik.”

Sincan Amatör Olta Balıkçıları ve Kara Avcıları Derneği (SİNABDER) Balıkçıları, Ayaş Çanıllı Barajı’nda Turna Sezon Açılışı ve Çevre Temizlik Etkinliği için bir araya geldi.

Bir araya gelen SİNABDER üyeleri Baraj etrafındaki plastik, cam şişe ve piknikçilerin bıraktığı çöpleri aileleri ile beraber topladı. Dernek Üyeleri çevre temizliğinin ardından piknik yaparak yorgunluk attılar.

“Üyelerimizin büyük bölümü balıkçılardan oluşmaktadır, yıl içerisinde birçok etkinliğe ve şenliğe katılmaktayız. Diğer zamanlarda doğa ve çevre için bir araya geliyoruz.” diyen SİNABDER Dernek Başkanı Niyazi Gerikalan gazetemize açıklamalarda bulundu.

SİNABDER’in doğa yararına yapmış olduğu faaliyetler nelerdir?

Gerikalan: Kış aylarında dağlarda aç kalan hayvanlara yiyecek, bahar aylarında ağaç dikmek, sıcak havalarda ise göl, baraj çevresini temizlemek için bir araya geliyoruz.

Dernek yönetim kurulu olarak 2019 yılını “Çevre Yılı” ilan ettik. Yıl içerisinde yapacağımız tüm etkinliklerde çevre koruma temasını vurgulayacağız.

Bu yıl ilk etkinliğimizi 3 Şubat’da Kurtboğazı Barajı’nda buluşarak baraj etrafındaki çöpleri temizledik. Gelecek nesillere temiz bir çevre bırakabilmek için üyelerimiz ve aileleri ile birlikte mücadele vermekteyiz.

Göl ve baraj çevresinde piknikçilerin çöplerini bırakabileceği çöp kutuları yok dolayısı ile halkımız çöplerini baraj etrafında bırakıp gidiyor. Yetkililerden ricamız bu alanlara mutlaka çöp konteynırlarının koyulması. Yetkililerin ayrıca baraj ve göl çevresine uyarı levhaları asması gerekmektedir.

Üyelerimizle tüm barajı toplamamızın maalesef imkanı yok. Ayrıca biz barajın dışında kalmış olan yabancı maddeleri topluyoruz. Çöplerin daha fazlası suyun içinde bulunuyor. Baraja atılmış çöpler sudaki canlıların geleceği açısından çok büyük tehlike oluşturmaktadır.

Ormanı ve balıkçıları tehdit eden etkenler nelerdir, bu etkenlerle ilgili çalışmalarınız nelerdir?

Gerikalan: Baraj ve göl etrafında bulunan kırık cam parçaları hem yangınlara sebep olmakta hem de bot ile suya acılan balıkçıların botlarına zarar vererek hayati tehlike arz etmektedir. Bu konu ile ilgili gerekli görüşmeleri en kısa zamanda yönetim kurulumuzla ilgili bakanlıklar, Ankara Büyükşehir, Sincan ve Ayaş Belediyelerine müracaat ederek birlikte hareket etmek için yardım isteyeceğiz.

SİNABDER olarak Temmuz ayında yapacağımız büyük Şenliğimizi TEMİZ ÇEVRE MUTLU YAŞAM Sloganıyla gerçekleştirmeyi planlıyoruz.

Gönüllü Çevreci üyelerimize çağrımıza canı gönülden eşleri ve çocukları ile birlikte geldikleri için çok teşekkür ederim.

SİNABDER Basın Sorumlusu Özden Aydın ŞİMŞEK, başkanımız Niyazi Beyin dernek sayfasında ve sosyal medyada yaptığı çağrı ile bir araya geldik. Bu yıl ikinci kez dernek üyeleri ve gönüllüler ile buluştuk. Baraj kenarına geldiğimizde karşılaştığımız manzara bizleri şok etti her yer çöp, plastik atık, kullan at ürünlerle doluydu. Büyük bir çevre rezaleti ile karşılaştık. Bir kadın olarak bu durum beni çok üzdü. Biz ne zaman bu kadar duyarsız umursamaz bir toplum olduk. Başkanımızın da söylediği gibi acil önlemler alabilmek için yetkililer ile birlikte çalışmamız el birliği içinde hareket etmemiz gerekiyor.

SİNABDER’in doğa ile ilgili çalışmalarından bahsedebilir misiniz?

Şimşek: Biz sadece balıkçılardan oluşan bir dernek değiliz kara avcılarımız da var ama ağırlıklı olarak balık avcıları doğal olarak bizim gidebildiğimiz alanlar su kenarları oluyor. Çevreci bir derneğiz gittiğimiz alanlarda piknikçilerden çok dertliyiz maalesef piknik yapan vatandaşlarımız çöplerini bırakarak doğaya zarar veriyorlar.

En azından mangal için kullanılan ateşi terk etmeden önce çöpleri yakmak için kullanabilirler. Biz kamp yaptığımız bölgede piknikçilerden kalan çöpleri topladık ancak o derece çoktu ki arabamıza sığdıramadık biz de topladığımız çöpleri yaktık. Bu çöplerin içerisinde plastik şişeler var. Biz çöplerin bırakıldığı anda orada olamıyoruz bundan dolayı vatandaşlarımızı duyarlılığa davet ediyorum. Göl kenarlarındaki çöpleri konuşacak olursak orada durum daha vahim. Çöpler yağan yağmurlarla yükselen göl seviyesi ile beraber gölün içinde kalıyor. Bizim dernek üyeleri olarak gölün içinde kalan çöpleri temizleme imkanımız bulunmuyor.

Bir de piknik alanlarında oldukça sık rastladığımız cam kırıkları var.Bu cam kırıkları hem doğaya hem o doğada yaşayan hayvanlara hem de bizlere zarar veriyor. Bir örnek verecek olursak biz sadece kamp yapmıyoruz doğadaki hayvanlara dönem dönem hallerden kasaplardan topladığımız yiyecekleri de dağıtıyoruz.

Geçtiğimiz günlerde aç kaldığı belli olan bir köpek bizi görünce yanımıza geldi hem aç hem de yaralı olan köpeğin ayağına cam kırığı batmış ve yaralanmıştı. Biz o köpeğe bilgilerimiz dahilinde yardımcı olmaya çalıştık. Ancak bu cam kırıkları bizlerinde hayatını tehlikeye atıyor. Biz avlanmak için şişme botlara biniyoruz cam kırıklarını fark etmeyebiliyoruz. O cam kırığı botumuza batabilir bizim hayatımızı da tehlikeye atabilir.