Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, yarıyıl tatiline girecek olan tüm öğrencilere mutlu ve huzurlu bir tatil diledi. İlkokul, ortaokul ve liselerde 2019-2020 eğitim ve öğretim yılının ilk döneminin sona erecek olması nedeniyle bir mesaj yayınladı.

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, yarıyıl tatiline girecek olan tüm öğrencilere mutlu ve huzurlu bir tatil diledi.

İlkokul, ortaokul ve liselerde 2019-2020 eğitim ve öğretim yılının ilk döneminin sona erecek olması nedeniyle bir mesaj yayımlayan Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, tüm öğrenci, öğretmen ve velilere iyi bir dönem sonu tatili geçirmeleri temennisinde bulundu.

Başkan Şimşek mesajında şu ifadelere yer verdi;

“Sevgili öğrenciler, umutla ve heyecanla başladığınız bir eğitim ve öğretim yılının yarısını tamamladınız. Yarıyıl tatiline gelmenin mutluluğunu ve karne almanın heyecanını yaşarken, tatilde hem dinlenme hem de eksikliklerinizi giderme fırsatı bulacaksınız. Başarılı olmanın belki de en önemli aşaması kendine güvenmedir. Gölbaşı Belediyesi olarak ilçemizdeki okullarımızın neredeyse tamamına ulaşarak fiziki ihtiyaçlar başta olmak üzere eksikliklerin giderilmesi anlamında imkanlarımız ölçüsünde ciddi destek sağlıyoruz. Çünkü Gölbaşı Belediyesi olarak eğitim bizim için önemlidir ve bu nedenle geleceğin teminatı olan çocuklarımız için, eğitime desteklerimizi sürdüreceğiz.”