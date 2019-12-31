Gölbaşı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından ortaklaşa düzenlenen Sürü Yönetimi Elemanı kursu sona erdi. Kursu başarı ile tamamlayan 130 kursiyere sertifikaları Mehmet Akif Ersoy Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen törenle verildi.

Törene Gölbaşı Kaymakamı Tülay Baydar Bilgihan, Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, Belediye Başkan Yardımcısı Oğuz Kağan Tanrıverdi, Gölbaşı İlçe Tarım ve Orman Müdürü Yavuz Ekici, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Hakan Uçar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hayrettin Balcı, Gölbaşı Ziraat Odası Başkanı Sadullah Karaaslan, veteriner hekimler ve kursiyerler katıldı.

“ PETROL KADAR DEĞERLİ OLACAK”

Sertifika töreninde konuşan Gölbaşı Kaymakamı Tülay Baydar Bilgihan “ Önümüzdeki yüzyıl gıda savaşlarının olduğu bir yüzyıl olacak. Sağlıklı gıdaya ulaşmak petrol kadar kıymetli olacak. Bu konuda çiftçilerimiz büyük önem taşımaktadır. Bu eğitimlerden edinilen bilgilerle ve çiftçilerin pratiği bir araya geldiğinde daha olumlu sonuçlar alınacaktır. Sizlerin gelecek nesillere daha sağlıklı bir toplum bırakma konusunda büyük sorumluluklarınız var. Verilen eğitimlere katılarak daha bilinçli bir hayvancılık yapılmasına da katkı sağlamış oldunuz.” dedi.

“VERİLEN EĞİTİMLER ÖNEMLİ”

Sertifika töreninde yaptığı konuşmada verilen eğitimlerin hayvancılığın gelişmesinde büyük önem taşıdığına dikkat çeken Belediye Başkanı Ramazan Şimşek “ Verilen bu eğitimler siz hayvancılarımızın daha bilinçli ve daha eğitimli olması açısından son derece önemli.” dedi.

“BAŞKAN ŞİMŞEK’TEN MERA UYARISI”

Meraların korunması gerektiğine de dikkat çeken ve bu konuda çiftçileri uyaran Başkan Şimşek sözlerini şöyle sürdürdü;

“Gölbaşı’ndaki küçük baş hayvan sayısı 129 bin 900. Ve bu çok önemli bir sayı. Mahallelerde bulunan meralar ekilmek suretiyle yok ediliyor. Sonra da bu hayvanlara yaylım alanı bulunmakta zorlanıyorsunuz. Onun için önce meraları koruyacağız, çünkü meralar bizim için çok önem taşıyor. Meraları korumazsak küçükbaş hayvancılığı da, büyükbaş hayvancılığı da yok edersiniz.”

Yapılan konuşmaların ardından Sürü Yönetimi Elemanı kursunda başarılı olan kursiyerlere sertifikaları, protokol üyeleri tarafından dağıtıldı.

