Şimşek: Türkiye’de günde 10 kişi HIV ile enfekte oluyor 

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İSTANBUL, (DHA)- 1 Aralık Dünya AIDS Günü kapsamında Atlas Üniversitesi’nde seminer gerçekleşti. Seminerde konuşan Çiğdem Şimşek, tanı konulan kişi sayısından çok daha fazla HIV pozitif vakası olduğunu söyledi. Şimşek HIV’ın bulaşma yolları ile ilgili bilgilendirme yaparken, bulaş hızının arttığını ve Türkiye’de günde 10 kişinin HIV ile enfekte olduğunu sunumunda belirtti.

1 Aralık Dünya AIDS Günü kapsamında Atlas Üniversitesi Eileithyia’nın Ebeleri Kulübü tarafından Atlas Vadi Kampüste Dünya AIDS Günü Semineri gerçekleştirildi. Seminerde Pozitif-iz Derneği Kurucu Üyesi Çiğdem Şimşek ve Süleymaniye Kadın Doğum Hastanesi’nde Uzman Kadın Sağlığı Hemşiresi Gülnihal Artuğ Cansızlar öğrencilerle buluştu.

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“KİŞİLER SÜREKLİ OLARAK TARAMA VE TEST YAPTIRMALI”

HIV pozitif kişiler ile yakınlarını fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden güçlendirmeyi amaçlayan bir sivil toplum kuruluşu olan Çiğdem Şimşek, HIV’ın bulaşma yolları ile ilgili bilgilendirme yaparken, bulaş hızının arttığını ve Türkiye’de günde 10 kişinin HIV ile enfekte olduğunu sunumunda belirtti. Tanı konulan kişi sayısından çok daha fazla HIV pozitif olan kişi olduğunu belirten Çiğdem Şimşek, “Kişiler sürekli olarak tarama ve test yaptırmalı. Sağlık çalışanlarının HIV testi için gelen ya da tedavi olması gereken kişiler konuyla ilgili yaftalamadan, özel hayatlarını irdelemeden hizmet vermesi, HIV pozitif olan kişiler için psikolojik olarak rahatlatıcı olacaktır” dedi.

Sunumunda HIV’den nasıl korunulacağını ve pozitif olunca da ne yapılacağını bilmemekten kaynaklı HIV ile bir pandemi yaşandığını belirten Uzman Kadın Sağlığı Hemşiresi Gülnihal Artuğ Cansızlar, “Gençlerin bu konuda bilinçlenmesi gerekiyor. İleride sağlık alanında çalışacak öğrencilerin de çevrelerini bu konuda bilinçlendirmeleri önem taşıyor” ifadelerini kullandı.

Seminer sonunda Atlas Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Feride Yiğit tarafından, Çiğdem Şimşek ve Gülnihal Artuğ Cansızlar’a teşekkür belgesi verildi. Atlas Vadi Kampüste Eileithyia’nın Ebeleri Kulübü tarafından AIDS konusunda farkındalık oluşturmak için kurulan ve bir hafta boyunca açık olacak stant, öğrenci ve akademisyenlerden ilgi görmeye devam ediyor.