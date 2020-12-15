Simon Bolivar Parkı’nda yenileme

Çankaya’nın Sancak Mahallesi’nde bulunan Simon Bolivar Parkı, Çankaya Belediyesi tarafından baştan aşağı yenileniyor.

Pandemi döneminde 7 yeni parkı hizmete açarak bir rekora imza atan Çankaya Belediyesi, eski parklarında da yenileme çalışması yapıyor.

Sancak Mahallesi’nde bulunan Çankaya’nın eski parklarından Simon Bolivar Parkı da bu kapsamda baştan sona yenileniyor. Ukrayna ve Konrad Adenauer Caddelerinin kesişiminde yer alan parkın, 3 bin 875 metrekarelik yeşil alanı revize edildi. Bin 379 metrekarelik sert zeminlerde ise begonit küp ve plaktaş döşemesi yapılarak yenilendi.

En değerli arsaları ranta değil halka açtıklarını bildiren Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “6 yılda 81 yeni park yaptık. 760 bin metrekare yeni yeşil alanı Çankayamıza kazandırdık” dedi.

BAHAR AYLARINDA YENİDEN HİZMET VERECEK

Toplam alanı 4 bin 865 metrekare olan parkta çocuk oyun alanı, pergolalar, banklar ve çöp kutuları da değişiyor. Çok fonksiyonlu ahşap çocuk oyun grubunun ekleneceği Simon Bolivar Parkı yeni yüzüyle önümüzdeki bahar aylarında bölge halkını konuk etmeye başlayacak.